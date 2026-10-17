Catania, cuccioli in pericolo sulla Tangenziale: la Polizia Stradale li salva in extremis

Rallentato temporaneamente il traffico per consentire il recupero in sicurezza degli animali. Sul posto anche il personale dell’ASP Veterinaria, che ha preso in cura la famigliola.

CATANIA – Un intervento a lieto fine lungo la Tangenziale di Catania, dove una famigliola di cagnolini è stata messa in salvo grazie all’intervento degli agenti della Polizia Stradale.

Durante un consueto pattugliamento, i poliziotti hanno notato alcuni movimenti sulla collina a ridosso della carreggiata, scoprendo la presenza di alcuni cuccioli visibilmente spaventati e disorientati dal continuo passaggio dei veicoli.

Per evitare che gli animali potessero finire sulla strada e mettere a rischio la propria incolumità, oltre a quella degli automobilisti, gli agenti sono intervenuti tempestivamente. Si è reso necessario rallentare temporaneamente il traffico per consentire di avvicinare e recuperare i cagnolini in condizioni di sicurezza.

Alle operazioni ha partecipato anche il personale dell’ASP Veterinaria, che ha preso in carico la famigliola per trasferirla in un luogo protetto, adeguato alle sue esigenze.

L’episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla prontezza degli agenti e alla collaborazione degli automobilisti, che hanno affrontato con pazienza i brevi rallentamenti.

Un intervento che ricorda come la sicurezza stradale non riguardi soltanto chi viaggia, ma anche gli animali che possono trovarsi in situazioni di pericolo lungo le nostre strade.