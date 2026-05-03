Catania, fermato davanti a un pub: pistola nascosta, arrestato 22enne

Catania, fermato davanti a un pub: pistola nascosta sotto la maglietta, arrestato 22enne in centro

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un 22enne catanese per "detenzione e porto abusivo di arma clandestina con munizioni", durante un intervento notturno eseguito su segnalazione di un maresciallo dell'Arma, che presta servizio in Calabria, ma in vacanza nel capoluogo etneo.

Il sottufficiale, infatti, stava trascorrendo una serata tra amici nel centro storico quando la sua attenzione è stata attirata da un giovane fermo davanti ad un pub. In particolare, il militare ha scorto un rigonfiamento sotto la maglietta del ragazzo, compatibile con la sagoma di una pistola.

Insospettito dalla conformazione dell’oggetto nascosto e dall’atteggiamento del giovane, il carabiniere ha continuato a monitorarne discretamente i movimenti, richiedendo nel frattempo l’immediato supporto dei colleghi del nucleo operativo, intervenuti poco dopo senza farsi notare.

Gli investigatori, dopo aver individuato il ragazzo, lo hanno bloccato in condizioni di sicurezza procedendo alla sua perquisizione.

L’intuizione si è rivelata fondata: è stata recuperata una pistola priva di matricola, modificata e resa perfettamente funzionante, con sei cartucce calibro 380 inserite nel caricatore.

L'uomo nascondeva altri 5 proiettili nella tasca dei pantaloni. E' scattato il sequestro di munizioni e pistola, in attesa di accertamenti tecnici e balistici che avranno lo scopo di accertare l'eventuale impiego in altri reati. Il 22enne, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.



