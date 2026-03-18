🔴 Catania, fermato in scooter: nelle buste della spesa 2,2 kg di marijuana “la bomba”, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, impegnanti in tarda mattinata, in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa ed allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 36enne, pregiudicato catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, in abiti civili e a bordo di uno scooter, nel transitare in via Largo di Calabria hanno incrociato un soggetto a bordo di un altro motoveicolo, riconoscendo senza dubbio il centauro per un 36enne, pregiudicato di Catania.

Considerato che da una delle buste della spesa si intravedeva un involucro contenente sostanza verde, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

L’immediata perquisizione ha ampiamente confermato i sospetti degli investigatori perché nelle buste, invece della spesa, vi erano due confezioni di plastica trasparente contenenti marijuana del peso complessivo di 2.200 grammi.

Le due confezioni del peso, ciascuna di 1.100 grammi recavano anche un’etichetta con la scritta “la bomba”.

All’interno del borsello, invece, il 39enne aveva 145 euro in banconote ritenute provento dell’attività di spaccio che, unitamente alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma lo hanno quindi arrestato l’uomo mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto che fosse accompagnato presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza ove tutt’ora permane.