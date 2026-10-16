Catania, rapine a mano armata nelle farmacie: individuato 44enne, quattro colpi in sei mesi

Catania, terrore nelle farmacie: quattro rapine con il coltello, individuato un 44enne

La Polizia di Stato ha individuato e bloccato l’uomo che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di una serie di rapine messe a segno, negli ultimi mesi, ai danni di alcune farmacie della zona nord di Catania.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” che hanno ricostruito il modus operandi utilizzato dal presunto autore, un 44 enne catanese, già noto alle forze di Polizia per reati contro il patrimonio.

Secondo gli elementi acquisiti a seguito delle denunce formalizzate dalle vittime, il rapinatore faceva ingresso nelle farmacie camuffandosi, indossando un cappello bianco con visiera, per poi passare dietro il bancone per minacciare i farmacisti brandendo un coltello con l’obiettivo di farsi consegnare il denaro presente in cassa. Con questo meccanismo, avrebbe messo a segno, in sei mesi, quattro rapine che avrebbero fruttato un sostanzioso bottino di oltre 3.000 euro.

L’uomo è stato immortalato in azione dalle registrazioni delle videocamere di sicurezza che sono state analizzate dai poliziotti di “Borgo Ognina”, che sono riusciti ad individuarlo in quanto già noto alle forze di Polizia per reati contro il patrimonio.

Il 44enne è stato rintracciato a bordo di un’auto e trovato in possesso di un coltello, ritenuto compatibile con quello utilizzato per minacciare i farmacisti, nonché con capi di abbigliamento indossati durante la commissione delle rapine.

Al termine di tutti gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.