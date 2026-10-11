Enna, chiesti 2 anni di carcere per il vescovo Gisana e il vicario Murgano: l’accusa è falsa testimonianza

La Procura di Enna contesta ai due prelati presunte dichiarazioni mendaci nel processo legato al caso del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato per violenza sessuale su minori. Sentenza attesa l’11 dicembre.

Due anni di reclusione, senza sospensione condizionale della pena. È la richiesta avanzata dal pubblico ministero Santo Di Gregorio nei confronti del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano, parroco della chiesa madre di Enna. La requisitoria è stata pronunciata nell’aula del Tribunale di Enna, nell’ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato.

I due religiosi sono imputati di falsa testimonianza, in relazione alle dichiarazioni rese durante il processo che ha riguardato il sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di minori.

L’accusa: dichiarazioni false durante il processo

Secondo la ricostruzione della Procura, Gisana e Murgano avrebbero fornito testimonianze non veritiere su circostanze considerate rilevanti nell’ambito del procedimento contro Rugolo. Le dichiarazioni contestate avrebbero riguardato aspetti importanti della vicenda e la condotta del sacerdote.

L’indagine che ha coinvolto i due esponenti ecclesiastici è scaturita dalla denuncia presentata da Antonio Messina, indicato come unica parte civile nel processo e assistito dall’avvocata Eleanna Parasiliti Molica.

La richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero rappresenta un passaggio significativo del procedimento. L’accusa ha chiesto una pena detentiva senza beneficiare della sospensione condizionale, lasciando al giudice la decisione finale sulle eventuali responsabilità penali degli imputati.

Sentenza attesa l’11 dicembre

I due prelati erano assenti al momento della requisitoria. Ora l’attenzione è rivolta all’11 dicembre, quando è prevista la pronuncia della sentenza.

Sarà il giudice a stabilire se le contestazioni mosse dalla Procura troveranno conferma e quali saranno le eventuali conseguenze penali per il vescovo Gisana e il vicario Murgano.

Il procedimento si inserisce nella complessa vicenda giudiziaria legata al caso Rugolo, che ha avuto un forte impatto sulla comunità ecclesiastica e sul territorio ennese.