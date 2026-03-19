Festa del Papà a Paternò: bambini in cucina tra dolci, emozioni e sorrisi con Enosis

Si è concluso ieri con grande entusiasmo il laboratorio creativo “Mani in pasta per i papà”, organizzato e ideato dall’Associazione Enosis, proprio alla vigilia di oggi, 19 marzo, Festa del Papà.

Un’iniziativa speciale che ha coinvolto i bambini della scuola primaria in un’esperienza unica: realizzare con le proprie mani dolcetti da donare ai loro papà, rendendo ancora più significativo questo giorno dedicato agli affetti.

Protagonisti assoluti i più piccoli, che con entusiasmo e fantasia hanno dato vita a veri e propri capolavori fatti con il cuore. Un momento ricco di emozioni, dove manualità, creatività e amore si sono intrecciati regalando sorrisi e ricordi preziosi.

Il laboratorio ha rappresentato anche un’importante occasione per riscoprire il valore del “fare”, della semplicità e delle cose autentiche, oltre a promuovere inclusione sociale, condivisione e fratellanza in un clima gioioso e partecipato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Associazione Enosis, da sempre attenta ai bisogni dei più piccoli e degli anziani. Dopo il laboratorio dedicato ai nonni, questa volta i protagonisti sono stati i papà, in un progetto che continua a valorizzare i legami affettivi.

Esperienze come questa lasciano il segno: educano, uniscono e costruiscono comunità. Momenti su cui l’associazione continuerà a investire, per guidare le nuove generazioni verso la scoperta del bello che nasce dalla creatività e dalla condivisione.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata: ai bambini, ai volontari, agli organizzatori e a chi continua a credere nel valore di queste iniziative.

👉 Un successo di emozioni e partecipazione, alla vigilia della giornata dedicata ai papà.