GIARRE. Fugge contromano e tenta di investire un carabiniere: 19enne arrestato con 30 grammi di cocaina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un giovane di 19 anni, residente a Giarre, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, durante il turno notturno, la pattuglia stava procedendo a controlli alla circolazione stradale, quando ha notato uno scooter che percorreva contromano una via del centro cittadino. Alla vista della “gazzella” il conducente ha tentato di fuggire, urtando volontariamente uno dei militari che aveva intimato l’alt, nel tentativo di guadagnare la fuga.

L’immediata e coordinata reazione dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare il giovane in sicurezza, nonostante la resistenza opposta dallo stesso. Bloccato e messo in sicurezza, il giovane è stato perquisito e aveva in tasca quasi un grammo di cocaina e 1 grammo di marijuana mentre, nel vano sottosella del motorino aveva nascosto “il grosso” della merce: ben 30 grammi di cocaina e 6 di marijuana e quasi 600 euro, oltre a un bilancino di precisione.

L’equipaggio ha anche effettuato verifiche sullo scooter che il pusher guidava, che è risultato privo di copertura assicurativa, accertando, altresì, che il ragazzo era senza patente perché mai conseguita, ed era già stato sanzionato per questo negli ultimi due anni.

L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro penale e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il giovane pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio, quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.