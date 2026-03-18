🔴 Linguaglossa, anziano di 81 anni disperso: ricerche senza sosta tra droni, unità cinofile ed elicotteri

Dalla serata di ieri e per tutta la notte scorsa proseguono le operazioni di ricerca di un anziano di 81 anni disperso sul territorio di Linguaglossa.

Per le attività, al momento, sono stati impegnati quasi 40 soccorritori, tra Vigili del Fuoco, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e personale del Corpo Forestale.

In particolare, i Vigili del Fuoco, stanno concorrendo alle attività di ricerca con l'impiego di Unità Cinofile e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che si sta occupando della georeferenziazione delle aree già perlustrate, al fine di ottimizzare le ricerche.

Nel corso della notte sono stati ispezionati tre casolari e battute cinque diverse zone.

Un primo sorvolo, stamani, è stato effettuato da un elicottero della Marina Militare.

Durante le ore noturne, le avverse condizioni meteo, caratterizzate da pioggia persistente, hanno comportato, per ragioni di sicurezza, il momentaneo rientro dei volontari di Protezione Civile.

I droni dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto nelle prime ore del mattino, sono attualmente operativi, sempre compatibilmente con le condizioni meteo.

Attivate anche il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, con l’elicottero “Drago 146” che, al momento, si trova in stand-by in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo per effettuare una ricognizione sull’area.

Le unità cinofile, giunte sul posto nella notte, stanno proseguendo le attività di ricerca congiuntamente alle squadre a terra.

Le operazioni sono coordinate sul posto da una Unità di Comando Locale (UCL), con la presenza di un funzionario dei Vigili del fuoco, responsabile delle operazioni.

Le ricerche proseguiranno senza sosta