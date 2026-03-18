Misterbianco, blitz in discoteca: lavoratori senza controlli sanitari, denunciato il titolare

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania volta a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori ed antinfortunistica, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per un 65enne catanese residente a Pedara (CT), ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, a quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, a militari della Guardia di Finanza gruppo1 di Catania e personale dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Catania hanno effettuato accessi ispettivi presso alcuni esercizi pubblici di Misterbianco.

Al termine del controllo, effettuato per un locale discoteca ed eventi speciali, il titolare di 65anni è stato ritenuto responsabile di violazioni degli obblighi del datore di lavoro.

L’uomo, in particolare, ha impiegato dipendenti omettendo la sorveglianza sanitaria ovvero senza sottoporli alla visita medica preventiva e periodica di idoneità alla mansione che si effettua entro determinate tempistiche, previste dal programma di sorveglianza sanitaria (condotta penalmente rilevante che ha determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria).

Ed ancora i predetti dipendenti non sono stati formati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tali violazioni, riscontrate per 10 lavoratori su 18 trovati presenti al momento dell’ispezione, al 65enne è stata irrogata un’ammenda per un importo complessivo pari ad euro 6.547,86.

Per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono state irrogate ammende per un totale di 4.980 euro.

17 Marzo 2026