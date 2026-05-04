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Motta, incidente con scooter: uomo ferito, “mi hanno speronato”, indagini in corso

Incidente con scooter a Motta ieri sera: uomo ferito, “mi hanno speronato” ma è giallo

A cura di Redazione Redazione
04 maggio 2026 08:54
Motta, incidente con scooter: uomo ferito, “mi hanno speronato”, indagini in corso -
Motta Sant'Anastasia
Dintorni
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Paura nella serata di ieri, 03 Maggio 2006 poco dopo le 22.30, lungo via Andrea Caponnetto, la strada che collega Valcorrente a Motta Sant’Anastasia, dove si è verificato un incidente ancora dai contorni poco chiari.

Secondo le prime informazioni, un uomo è stato trovato a terra in stato di incoscienza. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi.

All’arrivo dei sanitari, il ferito ha ripreso conoscenza risultando successivamente vigile.

Dalle sue dichiarazioni, l’uomo avrebbe riferito di essere stato speronato da un’auto mentre si trovava alla guida di uno scooter. Tuttavia, la dinamica resta tutta da chiarire.

📸 Dalla foto si nota lo scooter finito fuori dalla carreggiata, tra l’erba alta a bordo strada, senza apparenti danni evidenti: un elemento che alimenta i dubbi su quanto realmente accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

👉 Indagini in corso.

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