PATERNO’. Auto intrappolata sulla Tre Case: Vigili del Fuoco sul posto, strada chiusa ma transenne spostate

Non si ferma l’emergenza sulla salita delle Tre Case, dove nella serata di ieri si è verificato l’ennesimo episodio pericoloso.

Una auto è rimasta intrappolata tra le buche e l’asfalto completamente distrutto, con a bordo anche dei bambini, generando momenti di forte apprensione.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare per liberare il veicolo. L’auto, infatti, non riusciva più a muoversi a causa dei profondi crateri presenti lungo la carreggiata. I soccorritori sono intervenuti utilizzando un gancio per trainare il mezzo fuori dalla zona più critica.

Secondo quanto emerge, si tratta del terzo intervento negli ultimi giorni nello stesso tratto di strada, segno di una situazione ormai fuori controllo.

Dalla Polizia Municipale di Paternò arriva una posizione chiara. L’Ispettore Giovanni Rizzo ha confermato che la strada è ufficialmente chiusa al traffico perché pericolosa e non può essere percorsa. Chi decide di transitare lo fa assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.

Nonostante ciò, molti automobilisti continuano a utilizzare la salita delle Tre Case, spesso per evitare percorsi alternativi più lunghi. Un comportamento favorito anche dal fatto che le transenne, presenti per segnalare la chiusura, vengono frequentemente rimosse o spostate.

La strada si presenta in condizioni critiche, con asfalto distrutto, buche profonde e tratti impraticabili, rappresentando un pericolo concreto per automobilisti e motociclisti.

La situazione resta quindi un’emergenza aperta, con il rischio che episodi simili possano ripetersi ancora, magari con conseguenze più gravi.