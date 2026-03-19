Paternò–Belpasso, salita delle Tre Case devastata: buche enormi e automobilisti costretti a giri infiniti
Salita delle Tre Case nel degrado: strada distrutta tra buche e detriti, nessun intervento
Paternò / Belpasso – Torniamo sulla “salita delle Tre Case”, la strada che collega Paternò a Giaconia, e la situazione è peggiorata ancora.
Le foto inviate dai cittadini mostrano un quadro evidente: asfalto distrutto, buche profonde, pietre e detriti lungo tutta la carreggiata, con tratti ormai al limite della percorribilità, soprattutto nelle ore serali.
Una strada che oggi rappresenta un rischio concreto per automobilisti, motociclisti e residenti, tra avvallamenti, pezzi di asfalto saltati e carreggiata completamente compromessa.
Chi vive nella zona è ormai costretto a evitarla, cambiando percorso ogni giorno e passando da arterie trafficate come Palazzo di Ferro, Corso Sicilia e via Vittorio Emanuele, con perdita di tempo e disagi continui.
E mentre il problema va avanti da oltre un mese, la rabbia cresce.
“Buche enormi, larghe oltre un metro e profonde più di 20 centimetri. È una vergogna assoluta”, raccontano i residenti, denunciando un livello di degrado ormai fuori controllo.
Nonostante le segnalazioni, al momento nessun intervento risolutivo è stato effettuato e la strada resta in condizioni critiche, con il rischio di danni ai veicoli e possibili incidenti sempre più concreto.
I cittadini chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la carreggiata e riportare un minimo di normalità.
📌 Situazione in aggiornamento.