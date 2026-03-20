PATERNO’: CON LA PANDA SULLA PISTA CICLABILE, MULTATO, VIDEO VIRALE

E’ diventato virale il video di una Fiat Panda che cammina nella pista ciclabile di Corso del Popolo a Paternò. E subito si è scatenato il dibattito sia sul fatto che sulla notizia.

Premesso che il fatto è un episodio abbastanza grave, che può creare pericolo per la pubblica incolumità. E non è giustificabile il fatto che a compiere il gesto sia stato un 87enne, tra l’altro giustamente multato. Il fatto è particolarmente degno di nota e grave.

Pensiamo al fatto che su quella pista ci siano stati dei ragazzini o un ciclista che si ritrovava una macchina davanti o addosso, e anche il fatto che l’autista avrebbe 87 anni è degno di nota. S

Siamo sicuri che il signore in questione ha ancora le capacità cognitive per mettersi alla guida di una vettura?

Noi non siamo inquirenti, e tocca a chi di dovere controllare, ma il fatto accaduto è grave quanto una macchina in contromano in autostrada, e assolutamente degno di nota.

Non per qualche like in più, fortunatamente non ne abbiamo bisogno, ma per evitare che tali situazioni non accadano in futuro, e soprattutto non creino pericoli.