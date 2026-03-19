Paternò, donna aggredita dal marito durante la spesa: intervengono i carabinieri

Una donna, in fase di separazione dal marito, sarebbe stata aggredita dall’uomo mentre si trovava all’interno di un’attività commerciale del Corso Italia.

Secondo quanto emerso, l’uomo – che sarebbe stato sottoposto a misure restrittive – sarebbe riuscito ad avvicinarsi alla donna, entrando nel locale e iniziando a inveire contro di lei, pronunciando frasi offensive e minacciose.

La vittima, visibilmente scossa, non avrebbe reagito, mantenendo un atteggiamento calmo nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo i momenti di tensione, l’uomo si sarebbe allontanato dal posto portando via anche la spesa appena acquistata dalla donna.

L’episodio è stato segnalato ai carabinieri, che si sono immediatamente attivati riuscendo a rintracciare l’uomo poco dopo.

Alla luce di quanto accaduto, la posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti: non si esclude un possibile aggravamento delle misure già in atto nei suoi confronti.