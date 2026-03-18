Paternò e Biancavilla, servizio coordinato: denunciato titolare di esercizio di scommesse

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, reparto altamente specializzato nella tutela dei lavoratori e nel contrasto alle illegalità economiche, continuano a rappresentare un presidio fondamentale di legalità sul territorio. La loro azione, svolta in stretta sinergia con l’Arma territoriale, è rivolta non solo alla repressione, ma soprattutto alla prevenzione di fenomeni che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori e alterano la concorrenza nel tessuto economico locale.

In tale contesto si inserisce il servizio coordinato eseguito dai militari della Compagnia Carabinieri di Paternò, con il supporto del NIL di Catania, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle forme di illegalità connesse al gioco e alle scommesse.

L’attività ha interessato i territori di Paternò e Biancavilla, portando al controllo complessivo di 8 persone e 3 esercizi commerciali.

All’esito delle verifiche, il titolare di un esercizio dedito alla raccolta di scommesse è stato deferito in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di legislazione sociale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, sono state riscontrate irregolarità riconducibili al mancato rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 81/2008, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di assicurare una corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa sociale. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giuridizionale, il 35enne, residente a Biancavilla, è stato perciò denunciato e sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 1.811,09 euro.