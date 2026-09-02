Paternò, intervento notturno sugli alberi davanti alla Villa Moncada: chiuso un tratto di via Vittorio Emanuele

Vigili del Fuoco al lavoro già dalle 4 del mattino con un’autoscala proveniente da Catania. Sul posto anche i Carabinieri

PATERNO’ – Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre lungo via Vittorio Emanuele, nel tratto antistante la Villa Moncada.

Le operazioni erano già in corso intorno alle 4 del mattino e hanno riguardato alcuni alberi ad alto fusto presenti lungo il perimetro della Villa. I pompieri hanno effettuato interventi di taglio e rimozione di rami, nell’ambito delle attività di messa in sicurezza delle piante.

Considerata l’altezza degli alberi, sul posto è intervenuta anche un’autoscala dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania, utilizzata per raggiungere le parti più alte delle chiome.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni senza rischi, il tratto iniziale di via Vittorio Emanuele è stato chiuso al traffico, con i mezzi di soccorso posizionati lungo la carreggiata e davanti alla Villa Moncada.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nel presidio della zona e nella gestione della viabilità.

Al momento non sono note le cause specifiche che hanno reso necessario l’intervento. Le operazioni risultano comunque finalizzate alla messa in sicurezza degli alberi e dell’area circostante, prima del ripristino della normale circolazione.