Paternò, notte sotto pioggia e vento: qualcuno dorme in strada in pieno centro (foto)

Paternò – Dopo due giorni di maltempo che hanno interessato la città – con allerta arancione ieri e gialla oggi – emerge una situazione che fa riflettere nel cuore del centro urbano.

Questa mattina, intorno alle 6, è arrivata in redazione una segnalazione documentata da alcune foto scattate in via Vittorio Emanuele, accanto a un chiosco della centralissima strada.

Le immagini mostrano chiaramente una copertura di fortuna sotto una tettoia, dove sotto una coperta bianca si intravede la presenza di una o più persone che avrebbero trascorso lì la notte. Attorno, alcuni effetti personali: scarpe appoggiate al muro, oggetti sparsi e segni evidenti di una permanenza prolungata.

Una scena che colpisce ancora di più considerando le condizioni meteo delle ultime ore, con pioggia persistente e temperature non favorevoli, e con ulteriori precipitazioni e forti raffiche di vento previste anche per la giornata di oggi.

📸 Le foto scattate questa mattina documentano una realtà che, se confermata, evidenzia una situazione di grave disagio sociale in pieno centro cittadino, sotto gli occhi di tutti.

Resta da capire se la presenza sia occasionale o già nota e se siano stati attivati interventi da parte dei servizi competenti.

👉 Una segnalazione che riaccende l’attenzione su chi vive ai margini, soprattutto in giornate segnate dal maltempo.