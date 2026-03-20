Paternò, trionfo per l’Associazione Arte Danza: pioggia di premi al “Festival del Tirreno”

Grande orgoglio per Paternò e per il mondo della danza locale. L’Associazione Arte Danza, storica realtà del territorio, conquista un vero e proprio bottino di premi al concorso “Festival del Tirreno”, tenutosi domenica 8 marzo.

Fondata nel 1992 da Laura e Mirella Rapisarda, ancora oggi alla guida rispettivamente della direzione artistica e amministrativa, la scuola continua a distinguersi per qualità, passione e risultati, confermandosi punto di riferimento per la danza nel territorio.

Le allieve dell’Associazione Arte Danza hanno regalato emozioni e risultati eccellenti: tutte le coreografie presentate si sono classificate sul podio.

Un risultato importante che premia il lavoro costante delle insegnanti e il talento delle giovani ballerine, capaci di emergere in ogni categoria.

I risultati nel dettaglio

Tra le performance individuali più brillanti:

🥇 Clarissa Rapisarda – 1° posto con variazione da Paquita

🥈 Matilde Berbiglia – 2° posto con coreografia contemporanea

🥈 Adele Bertino e Maria Sciurello – 2° posto

Ottimi risultati anche per i gruppi:

🥇 Corso accademico – “Storm”

🥇 Hip hop – “Dancing in the Street”

🥇 Hip hop kids – “Little Rappers”

🥇 Duo Matilde Berbiglia e Clarissa Rapisarda – “Habanera” (menzione speciale)

🥈 Corso propedeutico – “Little Wild Girl”

“Grandi soddisfazioni per tutta l’Associazione Arte Danza” – fanno sapere dalla scuola – sottolineando l’impegno quotidiano che ha portato a questi importanti risultati.

Un successo che non è solo artistico, ma rappresenta anche un forte motivo di orgoglio per tutta Paternò, sempre più protagonista anche nel panorama della danza.