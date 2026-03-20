🚨 Paternò, voragine in strada: segnalazioni a raffica per la buca pericolosa in via delle Ninfee

Paternò – Diverse segnalazioni sono arrivate nelle ultime ore alla nostra redazione per una situazione ritenuta pericolosa in via delle Ninfee.

In particolare, nella giornata di ieri diversi lettori ci hanno contattato per segnalare la presenza di una grossa buca poco prima della rotonda che incrocia con via Campo dei Fiori, un punto particolarmente trafficato.

Dalle immagini inviate si nota chiaramente come l’asfalto abbia ceduto, con la presenza di detriti e pezzi di manto stradale staccati. Si è formato un avvallamento profondo che rappresenta un rischio concreto per chi percorre quel tratto di strada.

La criticità riguarda soprattutto automobilisti, motociclisti e conducenti di scooter, con il pericolo di danni ai veicoli o, nei casi peggiori, di perdita di controllo del mezzo.

Il punto in cui si trova la buca rende la situazione ancora più delicata, trattandosi di una zona in prossimità di una rotonda e quindi interessata da traffico costante durante tutta la giornata.

Uno dei cittadini che ha segnalato il problema scrive:

“Buongiorno, vorrei segnalare una buca veramente pericolosa trovata oggi in via delle Ninfee prima della rotonda che incrocia con via Campo dei Fiori.”

Si tratta dell’ennesima segnalazione legata alle condizioni del manto stradale in città. I cittadini chiedono un intervento rapido per mettere in sicurezza la zona ed evitare possibili incidenti.