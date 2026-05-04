PROCESSO A GALVAGNO, NULLA DI FATTO UDIENZA AGGIORNATA AL 18 GIUGNO
PROCESSO A GALVAGNO, NULLA DI FATTO UDIENZA AGGIORNATA AL 18 GIUGNO
A cura di Redazione
04 maggio 2026 12:54
È finita con un rinvio al 18 giugno l'udienza processuale a carico del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, per i reati di truffa, corruzione, peculato e falso.
Nell'udienza di oggi è stata verificata la regolarità delle notifiche.
Inoltre la Regione Siciliana si è costituita parte civile.
Infine è stata sollevata un'eccezione per la competenza territoriale del processo, che secondo uno degli avvocati dovrebbe essere trasferito a Catania.
Sarà l'udienza del 18 giugno prossimo a stabilire la possibile sede del processo e gli eventuali sviluppi.