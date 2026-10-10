“Radici per il Futuro”, torna il concorso di disegno di ENOSIS per i bambini

La quarta edizione in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi del 21 novembre: possono partecipare le classi quarte e quinte della scuola primaria

Torna anche nel 2026 “Radici per il Futuro”, il concorso di disegno promosso dall’associazione socio-culturale ENOSIS, giunto quest’anno alla quarta edizione.

L’iniziativa viene proposta in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre, e punta a coinvolgere i più piccoli sui temi della natura, dell’ambiente e della sostenibilità.

Il concorso è rivolto agli alunni e alle alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Attraverso un disegno, i bambini potranno raccontare il proprio rapporto con la natura, le piante e la terra, dando spazio alla fantasia e alla creatività.

L’obiettivo è anche quello di far riflettere i più piccoli sull’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente, trasformando idee, emozioni e pensieri in immagini e colori.

La premiazione dei vincitori si svolgerà direttamente nelle rispettive scuole di appartenenza. La data sarà definita e comunicata successivamente.

Per conoscere le modalità di partecipazione o chiedere ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria ENOSIS tramite WhatsApp al 340 5693652 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].

Un nuovo appuntamento, dunque, con “Radici per il Futuro”, per avvicinare i bambini alla tutela dell'ambiente attraverso il disegno e la creatività.