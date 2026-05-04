Santo Maria di Licodia. Coca nascosta nel camino: 37 dosi e 6mila euro, arrestato 34enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 34enne, pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati in serata in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, in abiti borghesi e a bordo di auto con targhe di copertura, nel transitare lungo il viale Strasburgo hanno notato un giovane che a bordo di un furgone aveva accostato al volo per poi scendere ed entrare in un’abitazione.

Uscito con altrettanta velocità e ripresa la marcia con il veicolo il giovane è stato fermato in sicurezza e poi trovato in possesso di una dose di cocaina motivo per cui è stato segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

A questo punto gli investigatori hanno deciso di fare una “visita” ad un 34enne, sottoposto agli arresti domiciliari, supportati da un’altra pattuglia di colleghi.

Aperta la porta di casa il 34enne, ha appreso che non si trattava solo di un controllo di routine per verificare la sua presenza in casa ma che a breve sarebbe iniziata una perquisizione domiciliare. Il sospetto degli operanti di trovare qualcosa di illegale ha avuto riscontro, perché in un contenitore in plastica sono state recuperate 37 dosi di cocaina per un peso complessivo di 23 grammi suddivisi in dosi da diversa grammatura confezionate artigianalmente in involucri.

In casa i militari dell’Arma hanno poi trovato materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma in denaro contante di 6.280 euro, ritenuta ricavo dell’attività illegale di spaccio.

In particolare, 5.000 euro sono stati trovati all’interno del camino nella sala da pranzo, suddivisi in 5 involucri chiusi ermeticamente, mentre, il restante importo è stato recuperato variamente nella tasca dei pantaloni del 34enne, in un barattolo da caffè in cucina e nel cassetto del comodino della camera da letto.

Tutta la droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri che hanno arrestato il 34enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto per lui l’accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza, dove tutt’ora permane.