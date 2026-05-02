Segnalazione da Sferro: strade impraticabili, auto a rischio tra buche e fango

Arriva una segnalazione dalla frazione di Sferro, nel territorio di Paternò, dove le condizioni delle strade continuano a far discutere e preoccupare i residenti.

Le immagini parlano chiaro: asfalto completamente dissestato, buche profonde, tratti pieni di fango e avvallamenti che rendono la carreggiata quasi impraticabile. In diversi punti si notano vere e proprie voragini, alcune colme d’acqua, che rappresentano un serio pericolo sia per gli automobilisti che per motociclisti e pedoni.

A denunciare la situazione sono gli stessi cittadini, esasperati da un problema che – secondo quanto riferiscono – va avanti da tempo senza interventi risolutivi. “È impossibile transitare senza rischiare danni alle auto”, raccontano. “Ogni giorno dobbiamo fare lo slalom tra le buche”.

Il disagio riguarda più strade della frazione, con condizioni che peggiorano ulteriormente dopo le piogge, quando l’acqua riempie le cavità rendendole meno visibili e quindi ancora più pericolose.

Non si tratta solo di un problema di viabilità, ma anche di sicurezza. Il rischio di incidenti è concreto, soprattutto nelle ore serali o per chi non conosce bene la zona.

I residenti chiedono interventi urgenti di manutenzione e il rifacimento del manto stradale, affinché venga garantita una viabilità dignitosa anche nella piccola frazione di Sferro, troppo spesso – denunciano – dimenticata.

La segnalazione è stata inoltrata anche alle autorità competenti, in attesa di risposte e soprattutto di lavori concreti.