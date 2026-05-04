📢 Segnalazione lettori – Paternò, cimitero monumentale nel degrado: sembra una giungla

Una situazione che lascia senza parole quella segnalata da alcuni cittadini, che hanno inviato alla redazione diverse foto scattate all’interno del cimitero monumentale. Le immagini mostrano chiaramente uno stato di abbandono e incuria che, secondo quanto riferito, non riguarderebbe solo una zona ma gran parte dell’area.

Erba alta, sterpaglie ovunque, vialetti difficilmente percorribili e spazi che appaiono trascurati da tempo: è questo il quadro che emerge dagli scatti. In alcuni punti la vegetazione ha ormai preso il sopravvento, rendendo complicato anche l’accesso alle tombe e creando disagi per i visitatori.

“Queste foto rappresentano solo una parte, il resto è da brividi… il cimitero monumentale è diventato una vera giungla”, racconta il cittadino che ha effettuato la segnalazione.

Una situazione che solleva inevitabilmente interrogativi sulla manutenzione e sul decoro di un luogo che dovrebbe essere curato e rispettato quotidianamente, soprattutto per il valore simbolico e affettivo che rappresenta per la comunità.

I cittadini chiedono un intervento urgente per riportare condizioni dignitose all’interno dell’area cimiteriale, garantendo sicurezza e rispetto per i defunti e per chi si reca a far visita ai propri cari.