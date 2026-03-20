Terrore a Misterbianco: sfida il divieto, braccialetto anti-stalking lo tradisce—39enne arrestato dopo fuga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania riservano particolare attenzione ai delitti contro la persona, alle situazioni di violenza domestica e alle violazioni delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e, in tale ambito rientra l’intervento effettuato dai militari della Tenenza di Misterbianco.

L’episodio si è verificato nel centro abitato di Misterbianco, dove gli uomini dell’Arma sono intervenuti con tempestività a seguito di una telefonata di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, successivamente inoltrata all’operatore della Centrale Operativa che, in stretta sinergia con gli operanti, ha gestito l’emergenza.

Nel primo pomeriggio, dunque, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della donna dove è stato segnalato l’avvicinamento, oltre la distanza consentita, alla vittima. Essendo scattato l’allarme anti stalking del braccialetto elettronico, applicato circa un mese fa all’uomo, un 39enne del posto ex coniuge della signora, i Carabinieri hanno citofonato all’abitazione della vittima con l’intento di prendere contatti con lei.

Il 39enne, nonostante avesse il divieto di non avvicinarsi a meno di un chilometro dalla persona offesa, ex coniuge, con l’obbligo di allontanarsi immediatamente oltre il limite in caso di incontro fortuito ed occasionale, è stato sorpreso dai militari dell’Arma proprio mentre usciva dal cortile interno del condominio della donna.

L’uomo, ben noto agli operanti, è stato visto a bordo del suo ciclomotore per poi allontanarsi a gran velocità, tentando la fuga, non appena ha scorto i Carabinieri.

Raggiunto e bloccato in sicurezza, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato per la “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza dove tutt’ora permane.