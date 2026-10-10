Maltempo a Lipari, case allagate, auto bloccate e torrenti esondati: notte di paura

Pioggia intensa sull'isola delle Eolie. Fango e detriti hanno invaso diverse strade, raggiungendo anche le spiagge e il mare. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.

Una notte di forte maltempo quella vissuta a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, dove un violento temporale ha provocato allagamenti, disagi alla circolazione e l'esondazione di alcuni torrenti.

Secondo un primo bilancio, ancora provvisorio, decine di abitazioni sono state interessate da allagamenti, mentre numerose strade dell'isola sono state invase da acqua, fango e detriti, con conseguenze anche nelle zone del centro abitato.

Particolarmente critica la situazione nell'area portuale di Sottomonastero, dove alcune automobili sono rimaste impantanate nella zona del sottobanchinamento, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.

Le precipitazioni hanno inoltre provocato l'esondazione dei torrenti Ponte e Valle, con acqua e materiale trascinato lungo il percorso fino a raggiungere le spiagge e il mare.

Il momento di maggiore intensità del temporale si è registrato tra l'1 e l'1:40 della notte, quando la pioggia si è abbattuta con particolare forza sull'isola, causando in breve tempo numerosi disagi.

Diversi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, anche per prestare assistenza ad alcuni automobilisti rimasti in difficoltà a causa degli allagamenti.

Le conseguenze del nubifragio risultano visibili in più punti del territorio, dove il fango e i detriti trasportati dall'acqua hanno interessato strade e aree vicine ai corsi d'acqua.

Il bilancio dei danni resta provvisorio, in attesa di una valutazione più completa delle conseguenze del violento temporale che ha colpito l'isola durante la notte.