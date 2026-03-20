Torino, tragedia senza parole: bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la madre partorisce due gemelli
Torino, tragedia senza parole: bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la madre partorisce due gemelli
Una tragedia sconvolgente quella avvenuta a Torino, dove un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo.
Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava in casa insieme alla zia nel momento in cui si è verificato il drammatico episodio. La madre, invece, era ricoverata in ospedale per partorire due gemelli.
I soccorsi e la corsa in ospedale
Immediata la chiamata al 118. L’ambulanza è giunta sul posto in pochi minuti, ma fin da subito le condizioni del bambino sono apparse gravissime.
I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, prima sul posto e poi durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, dove la madre si trovava già ricoverata.
Nonostante ogni tentativo, purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.
Indagini in corso: si tratterebbe di una tragica fatalità
Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia, che ha effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dei fatti.
Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi sospetti: tutto farebbe pensare a una tragica fatalità.
Nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino per chiarire con precisione le cause del decesso.