ULTIM’ORA – A18, grave incidente nei pressi di Fiumefreddo: due feriti in codice rosso

Violento incidente autonomo in direzione Catania. Due persone trasportate d'urgenza in ospedale. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine.

ULTIM’ORA – Grave incidente stradale sull'autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto in direzione Catania, poco prima dello svincolo di Fiumefreddo.

Secondo le prime informazioni, un'autovettura sarebbe rimasta coinvolta in un violento incidente autonomo, per cause ancora in fase di accertamento. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Due persone sarebbero rimaste gravemente ferite. Stando alle prime notizie, uno degli occupanti sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre l'altro sarebbe rimasto incastrato all'interno della vettura.

Sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118, che avrebbero prestato le prime cure ai feriti prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale. Entrambi sarebbero stati trasportati in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sarebbero intervenuti anche i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine e al personale autostradale, per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

La situazione sta causando disagi agli automobilisti in transito, in particolare nel tratto che precede lo svincolo di Fiumefreddo.

La dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte restano in attesa di conferme ufficiali.

Notizia in aggiornamento