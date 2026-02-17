95047

Catania, maxi sequestro di cocaina: trovati 44 chili in auto, arrestato 30enne

Sa
Redazione 1 giorno fa
Condividi
17 feb 2026 • Catania, maxi sequestro di cocaina: trovati 44 chili in auto, arrestato 30enne

Leggi l'articolo completo

#Catania #Dintorni