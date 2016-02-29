Salinelle, un drone per la mappatura: “Ma senza progetto non vi saranno finanziamenti”

L’obiettivo è stato quello di fornire uno studio ulteriore dell’area. Ma c’è un “però”

95047.it Un drone che si libra in volo, in alto per decine di metri, ed effettua una ricognizione dettagliata del sito, scattando fotogrammi che raccontano dettagli in concezione tridimensionale del sito. E’ accaduto alle Salinelle di Paternò in una mattinata che ha attirato parecchi curiosi e che ha avuto come obiettivo quello di fornire uno studio ulteriore dell’area. In termini tecnici sono effettuati del rilievi fotogrammometrico. E’ stata la Georeti a fornito il cosiddetto “now-how” capace di redigere una cartografia tridimensionale del sito che potrà essere sfruttata successivamente per il progetto di riqualificazione turistica del sito ma anche per altre situazioni che richiedono una “fotografia” geologica ben precisa. “Si tratta di una opportunità che ci permetterà di offrire una mappatura dettagliata del sito”, spiega il geologo Salvatore Caruso.