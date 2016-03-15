Presentato alle "Ciminiere", Pascham i percorsi urbani della memoria

Il libro edito tredicenni orsono dalla casa editrice “Le Nove Muse”

In occasione delle celebrazioni del ventennale dell'Associazione SiciliAntica, nel pomeriggio di sabato 12 marzo, presso la sala E7 delle complesso fieristico "Le Ciminiere" di Catania, si è svolto, con ampia partecipazione di pubblico, un interessante incontro su tema "Pascham-Percorsi urbani della memoria".

A pochi giorni dai riti della Settimana Santa, Giuseppe Barbagiovanni, fotografo e Responsabile Regionale Giovani dell'Associazione SiciliAntica, ha "esposto" in ogni senso agli intervenuti le suggestive e numerosissime foto da lui scattate nel corso di decenni a rappresentare le cerimonie, le emozioni e le magiche atmosfere che si respirano a Paternò nei giorni del Calvario e della Resurrezione. In tutto ciò è stato magistralmente collaborato ed attorniato da: Daniele Lo Porto, giornalista e Segretario Assostampa Catania, direttore di Sicilia Journal il quale ha coorganizzato l'evento mettendo altresì a disposizione i locali per la mostra-convegno; Pippo Virgillito storico paternese e cultore delle tradizioni popolari, membro della Presidenza Regionale di SiciliAntica; Pippo Pappalardo, critico fotografico e docente F.I.A.F; Piero Butera, Presidente Provinciale di SiciliAntica Catania, i quali hanno impreziosito con le proprie esperienze culturali ed umane quanto trattato.

trattato.

Inizialmente il folto pubblico presente ha potuto ammirare le foto di Giuseppe Barbagiovanni, tratte dal libro “Pascham”, con i testi di Pippo Virgillito e Francesco Finocchiaro, edito tredicenni orsono dalla casa editrice “Le Nove Muse” di Catania, originalmente esposte come se fossero state appena stampate e messe ad asciugare, appese nella camera oscura …a significare l’eterna attualità del Mistero Pasquale!

Ne è seguito il convegno nel corso del quale sono riemersi ricordi e commozione da parte di tutti i presenti che, pur avendo vissuto i giorni della Pasqua a Catania ed in altre località della Sicilia, ammirando il lavoro fotografico, si sono sentiti suscitare, nel profondo dell’anima, sentimenti mai assopiti, legati a propri momenti e a persone care, conservati da sempre nel cuore.

Giuseppe Lo Porto, Vicepresidente nonché fondatore di SiciliAntica ha ufficialmente omaggiato Pippo Virgillito con una copia del libro “Pascham”, allo scopo di arricchire la nuova biblioteca del piccolo borgo di Sferro, da egli stesso ideata a nome dell’Associazione.

L’evento si è concluso con la proiezione a tutto schermo delle immagini in bianco e nero più significative e coinvolgenti e con il caldo applauso dei partecipanti, ciascuno cordialmente invitato a visitare la Città di Paternò in occasione del prossimo ripetersi degli emozionanti riti pasquali nel corso di tutta la Settimana Santa, seguendo i “percorsi urbani della memoria”.