I 4 numeri a cui non devi rispondere: segnateli

19 giugno 2016 13:40
Non solo lo 02.80886927, si allarga la truffa dei numeri che sottraggono il credito telefonico semplicemente all'atto della risposta.

Dopo il passaparola in rete, la polizia - come si legge sul portale StudioCataldi.it - ha segnalato sulla sua pagina Facebook, Una vita da social, il pericolo di ladri di crediti telefonici.

"Sarà perché il passaparola ha allertato gli utenti o semplicemente per una 'evoluzione' della stessa truffa, i numeri segnalati dagli utenti, anche sulla pagina della polizia - riferisce lo Studio Cataldi - sono diversi.

Occorre prestare attenzione infatti anche a 02.692927527 e 02.22198700, 02.80887028 e 02.80887589".

In passato sono state utilizzate tecniche simili con chiamate provenienti da località con prefissi stranieri, la novità ora rispetto al passato "è l'uso di un prefisso italiano - spiega il portale - apparentemente attendibile e innocuo, che in realtà giunge da numerazioni a pagamento che contattano automaticamente l'utente, in base ad elenchi ottenuti non si sa come e da chi (almeno al momento) ricevendo un tornaconto da ogni risposta silenziosa".

