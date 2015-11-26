Che sia Natale per tutti: scatta la raccolta di giocattoli per i bimbi

Anche quest’anno 95047.it assieme alla Caritas vicariale lanciano una iniziativa che l’anno scorso ha permesso di regalare qualche sorriso in più ai più piccoli della nostra città

95047.it Lo dicevamo lo scorso anno, quando abbiamo lanciato l’iniziativa assieme alla Caritas vicariale: “Che sia un Santo Natale davvero per tutti”. Ed anche in questo 2015 che volge ormai al termine, torniamo a chiedere un pò del vostro tempo: un pizzico della vostra bontà. La chiediamo a voi così come la chiediamo a noi stessi. Mettere a disposizione alcuni giocattoli a favore di chi non ha l’opportunità di acquistarli o di riceverli. Un dono sotto l’albero a favore dei bimbi che hanno il diritto, anche loro, di sorridere all’arrivo del Natale. L’anno scorso è stato davvero un bel momento.

Non si tratta “solo” di solidarietà ma della voglia, della consapevolezza, della bellezza del donare uno spicchio di felicità ad un bimbo. Impareggiabile il cuore mostrato dalle associazioni paternesi e dai cittadini che hanno contributo a far sì che raccogliessimo circa 300 regali che, poi, la Caritas ha provveduto a fare recapitare ai più piccoli. Ed allora, ci riproviamo: dal 30 novembre al 16 dicembre tutti i venerdì sarà possibile consegnare il nostro piccolo dono presso la chiesa del Sacro Cuore a Paternò. Noi saremo qui a ricordarvelo ed a ricordarcelo sull'input di quella che è stata una iniziativa voluta dalla nostra editrice Adriana Di Perna: perché se Natale dev’essere, che lo sia davvero per tutti.