Incidente sulla Paternò-Ragalna: illesa una giovane paternese

Il sinistro è stato autonomo, l'utilitaria è finita capovolta

95047.it Incidente autonomo questa mattina lungo la provinciale che collega Paternò e Ragalna. A rimanere coinvolta, una ragazza paternese che all'altezza della curva (in direzione Paternò e subito dopo il ponte di Currone) ha perso il controllo della sua utilitaria - una Seat Arosa -, finendo sottosopra con la sua auto.

Momenti di paura ma, fortunatamente, la ragazza non ha riportato gravi conseguenze: solo tanto spavento ma - in via precauzionale - è stata condotta in ospedale al "Santissimo Salvatore". Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a prestare i primissimi soccorsi e ad allertare le Forze dell'Ordine. Traffico in tilt per qualche minuto. Ma ribadiamo: per fortuna, nessuna conseguenza drammatica.