95047.it, lettori e notizie: un successo in simbiosi

Superate le 6 milioni di pagine viste: numeri che vi proponiamo non per vanto ma per dimostrare quante potenzialità e sete di informazione ha la nostra città. Ed anche dal punto di vista commerciale i risultati per negozi e aziende sono di tutto rispetto

95047.it cresce. E cresce solo grazie al rapporto di fiducia che si è instaurato tra chi propone le notizie, i servizi on-line ed i meccanismi alla mano di un portale di informazione pensato su misura per i paternesi: i paternesi prima di tutto. Nell’aprile del 2017 saranno 3 anni di 95047.it. Mica male. Un lavoro quotidiano, una interazione costante con Voi lettori. Ma anche i numeri hanno un loro valore: e quelli che ci riguardano sono travolgenti e dimostrano, una volta di più, la simbiosi tra la testata ed i suoi lettori. Le pagine viste sono state oltre 6 milioni. E si tratta di un numero impressionante se rapportato alla lettura di notizie che riguardano una città di circa 50 mila abitanti. A tutto questo, si aggiunge un altro dato: ed è quello degli utenti che hanno superato abbondantemente il milione.

Attenzione: non stiamo sciorinando queste cifre per vanto. Tutt’altro e ce ne guarderemmo bene. E’, invece, per rendervi partecipi di un successo che è anche il Vostro. Il progetto di 95047.it prosegue e si evolverà. C’è, del resto, anche l’aspetto commerciale che ci riguarda: le continue sollecitazioni da parte delle attività commerciali e delle imprese che hanno creduto e continuano a farlo su un progetto solido e fresco. E, su questo, ribadiamo ancora una volta la simbiosi: offrire, in un momento così complicato, le offerte pubblicitarie migliori per sostenere al tempo stesso una testata che, certo, non campa di aria. Ed il piacere di sapere commercianti, imprenditori ed esercenti contenti del ritorno commerciale è una ulteriore soddisfazione. L’avventura è solo all’inizio, cari paternesi. E il viaggio prosegue. Rigorosamente assieme.