95047.it, un 2025 da record: oltre 6 milioni di letture. Ecco le 10 notizie più lette

Il 2025 si chiude con numeri importanti per 95047.it, che si conferma punto di riferimento dell’informazione locale non solo a Paternò, ma in tutta la provincia di Catania e in Sicilia.

Secondo i dati complessivi di lettura del sito, nel corso dell’anno appena trascorso sono state registrate oltre 6 milioni di visualizzazioni, frutto di un lavoro quotidiano fatto di cronaca, aggiornamenti in tempo reale, segnalazioni dei cittadini e presenza costante sul territorio.

Un dato che racconta molto più dei numeri: racconta fiducia, attenzione e partecipazione da parte dei lettori.

🔟 Le 10 notizie più lette del 2025 su 95047.it

Belpasso, tragedia al centro commerciale: 16enne perde la vita dopo una caduta Allerta meteo arancione della Protezione Civile per il 1° aprile 2025: scuole chiuse in alcuni Comuni, l’elenco aggiornato Terremoto pochi minuti fa nella zona di Catania: stima provvisoria della magnitudo 4.7 Grave incidente a Etnapolis: giovane cade dai parcheggi superiori, ferito gravemente Allerta dell’Aeronautica Militare: venti forti e burrasca sul settore occidentale e settentrionale Inseguimento da film da Misterbianco a Paternò: famiglia in fuga rompe la sbarra dei Carabinieri per chiedere aiuto Maxi operazione contro gli scavi clandestini: 56 arresti, tra loro tanti paternesi, tutti i nomi Maxi incidente sulla Catania–Siracusa: coinvolti più mezzi, un’auto finisce sotto un camion, diversi feriti Catania, morto a 41 anni Salvatore “Salvo” Raciti, titolare del lido Le Capannine Paternò, processo Athena: clan, aste truccate e sentenza pesante nel rito abbreviato, ecco tutte le condanne

Il dato più interessante è che tra gli articoli più letti compaiono sia notizie di grande impatto che episodi apparentemente “banali”, ma capaci di toccare da vicino la vita quotidiana delle persone. È il segno di un’informazione che funziona quando è vicina alla gente.

Un mix che dimostra come l’interesse dei lettori non si concentri solo sugli eventi eccezionali, ma anche su ciò che incide direttamente sulla vita di tutti i giorni.

📊 Numeri che raccontano un anno

Oltre 6.000.000 di visualizzazioni complessive

Migliaia di articoli letti ogni giorno

Picchi di traffico durante eventi di cronaca, emergenze meteo e “ultim’ora”

Numeri che rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio, mantenendo uno stile diretto, rapido e verificato.

Gli auguri della redazione

A chiudere l’anno arrivano gli auguri del direttore Luigi Saitta, dell’editore Adriana Di Perna e di tutti i collaboratori di 95047.it, con l’auspicio che il 2026 sia un anno positivo, sereno e ricco di buone notizie per tutti.

Grazie a chi ci legge ogni giorno, a chi segnala, commenta, condivide e contribuisce a rendere 95047.it una vera comunità informativa.

Buon 2026 a tutti.