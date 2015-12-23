Il concerto natalizio vicariale: appuntamento per domenica 3 gennaio
La Pastorale giovanile ed il Coro: insieme per un bell'appuntamento il programma al Santuario Maria Santissima della Consolazione
95047.it La Pastorale giovanile di Paternò in collaborazione con il coro vicariale organizzano il concerto natalizio vicariale: l'appuntamento è per domenica 3 gennaio 2016 presso il santuario Maria Santissima della Consolazione.
Ecco il messaggio dei giovani:
Concerto vicariale
Sotto la guida attenta e generosa del responsabile spirituale della pastorale giovanile, Don Vito Mandarano, Rettore del Santuario Maria Santissima della Consolazione, i giovani paternesi della vicaria hanno intrapreso un percorso di fede, che li proietta ad essere in città e nelle parrocchie di appartenenza, vessilli della fede cristiana".