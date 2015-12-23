Il concerto natalizio vicariale: appuntamento per domenica 3 gennaio

La Pastorale giovanile ed il Coro: insieme per un bell'appuntamento il programma al Santuario Maria Santissima della Consolazione

95047.it La Pastorale giovanile di Paternò in collaborazione con il coro vicariale organizzano il concerto natalizio vicariale: l'appuntamento è per domenica 3 gennaio 2016 presso il santuario Maria Santissima della Consolazione.

Ecco il messaggio dei giovani:



Concerto vicariale

"Dopo la sua rifondazione lo scorso febbraio 2015, consolidandosi poi nella festa del dono nel maggio 2015, la Pastorale giovanile vuole essere parte attiva di una città che deve trovare e vedere nei giovani, il sole o la tempesta del domani così come ci insegna San Luigi Orione. Il concerto aprirà un 2016 ricco di aspettative, un evento voluto fortemente dai responsabili Alfio Parisi, Alessandro Fallica per la Pastorale giovanile e Nino Lombardo per il coro vicariale, volto a confermare ciò che di buono è stato fatto per la Pentecoste, ossia riunire le corali delle parrocchie paternesi in un unica corale, capace rappresentare con il sublime carisma del canto la fede di un'intera comunità vicariale.Sotto la guida attenta e generosa del responsabile spirituale della pastorale giovanile, Don Vito Mandarano, Rettore del Santuario Maria Santissima della Consolazione, i giovani paternesi della vicaria hanno intrapreso un percorso di fede, che li proietta ad essere in città e nelle parrocchie di appartenenza, vessilli della fede cristiana".