A BELPASSO NON VENGONO PIÙ RITIRATI I RIFIUTI PENZOLANTI DAI BALCONI O AGGANCIATI ALLE RINGHIERE

“Abbiamo scelto di appellarci al buon senso dei cittadini, evitando ordinanze ufficiali e sanzioni.Crediamo che alcune brutte abitudini, che sono anche pericolose e poco igieniche, vadano combattute a...

“Abbiamo scelto di appellarci al buon senso dei cittadini, evitando ordinanze ufficiali e sanzioni.

Crediamo che alcune brutte abitudini, che sono anche pericolose e poco igieniche, vadano combattute attraverso la costruzione di una consapevolezza civica.

Anche questo sarà un processo lungo poiché deve modificare delle cattive abitudini, diffuse da troppo tempo”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Da inizio ottobre, infatti, a Belpasso non sono più ritirati i rifiuti penzolanti dai balconi o agganciati alle ringhiere.

L’invito pubblico del sindaco Caputo è stato volto a una collaborazione massima; ricordando l’importanza di usare i mastelli per la differenziata, dotati della chiusura anti-randagio.

Contestualmente, il sindaco sta verificando e rimuovendo - personalmente - i ganci ancora presenti per le strade.

“Ovviamente chi volesse recuperare i ganci che abbiamo rimosso, possono venire a trovarci in Comune. Saranno loro restituiti, ma approfitteremo del momento per spiegare perché sono stati rimossi e perché non devono più usarli.

Gli operatori mi dicono che al momento la collaborazione dei cittadini è buona, ma è possibile fare di più. Continueremo a non ritirare i sacchetti penzolanti e questo è al momento l’unico deterrente”, conclude il sindaco.