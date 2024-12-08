A CATANIA INAUGURATO IL PARCO NATALIZIO PIÙ GRANDE DEL SUD ITALIA

Scampanellate, coriandoli come neve, banda musicale e personaggi a tema: Catania si tinge di rosso e di luci sfavillanti. Il parco tematico più grande del Sud Italia – ideato e prodotto da 2512 – oggi...

Scampanellate, coriandoli come neve, banda musicale e personaggi a tema: Catania si tinge di rosso e di luci sfavillanti. Il parco tematico più grande del Sud Italia – ideato e prodotto da 2512 – oggi ha aperto le porte al pubblico con il messaggio di Babbo Natale: “Believe”. Credere, sognare, sperare insieme un mondo migliore. È ufficialmente iniziato il periodo in cui tutti, anche solo per un attimo, possono ritornare bambini e dare spazio all’immaginazione, lasciando trascinare dall’entusiasmo che solo i bambini riescono a regalare. Christmas Town elegge Catania come meta turistica della Sicilia fino al 6 gennaio 2025.

A inaugurare il Villaggio è stato Babbo Natale con l’evergreen elfo Bushy, insieme hanno guidato la grande parata natalizia lungo i viali illuminati tra decine di mega attrazioni, tutte create per far sognare i grandi e piccoli visitatori.

“Con questa nuova edizione di Christmas Town l’organizzazione ci ha davvero sorpresi – ha detto l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Catania Giuseppe Gelsomino, che ha partecipato al grande inizio in rappresentanza delle istituzioni – con addobbi, luminarie, installazioni, scenografie di altissimo livello, le Ciminiere di Catania sono state praticamente trasformate. Abbiamo affiancato l’evento favorendone sinergie con la Città Metropolitana di Catania, FCE, tutte le istituzioni locali e le forze dell’ordine: Christmas Town attira tantissimi visitatori da tutta la Sicilia e potenzia lo sviluppo dell’economia della nostra città, che per un mese diventa punto d’attrazione e crocevia dell’intrattenimento”.

Le dimensioni del Villaggio sono raddoppiate con tre grandi teatri – Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch – un Cinema con programmazione di film a tema, il grande Ristorante di Natale novità assoluta che consentirà ai bambini, e anche agli adulti, di sedere a tavola con Babbo Natale.

La Giostra delle Slitte Volanti è una delle due esistenti in Italia, appositamente creata per Christmas Town. La grande ruota panoramica gira lasciando ammirare il mare e l’Etna.

Sono tre le aree gioco allestite da Lego, Barbie e Hot Wheels, la Pista di Pattinaggio di 400 mq consente anche ai meno esperti di dilettarsi in piroette. La classica Giostra dei Cavalli, la Fabbrica dei Giocattoli e la grandissima Casa di Babbo Natale immergono tutti in un’atmosfera da sogno.

Nel Christmas Big Balls – tra decine di grandi sfere da lanciare – tutto diventa dinamico e molto divertente. Lo spazio completamente creato per le attrazioni si completa di melodie e un’area food che consente a tutti di trascorre un’intera giornata degustando prelibatezze dolci e salate. L’evento inaugurato oggi ha già diverse date sold-out, si attendono migliaia di visitatori di ogni età.

A PATERNO' I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI PRESSO CARTOCOPYSERVICE VIA VITTORIO EMANUELE 313