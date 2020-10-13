A CATANIA MULTATI 25 PERSONE PERCHÉ ERANO SENZA LA MASCHERINA

Incessante l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, durante lo scorso fine settimana, volta a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla...

Incessante l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, durante lo scorso fine settimana, volta a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus in atto, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura.

I servizi di controllo e sensibilizzazione finalizzati al condiviso recepimento delle finalità delle norme sono stati eseguiti nell’arco diurno e notturno in Catania e provincia anche con il prezioso supporto dei reparti speciali dell’Arma tra i quali il NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e il NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro).

Nel capoluogo etneo, i controlli sono stati svolti dov’è maggiore l’aggregazione sociale (via Del Rotolo, via Gemmellaro, via Santa Filomena, via Pulvirenti, via Leonardi) e saranno estesi, anche con l’impiego di servizi appiedati e della Stazione Mobile, in via Etnea ed in corso Italia.

Per quanto riguarda la provincia i controlli hanno interessato tutte le zone marine e montane sfruttando al massimo la capillarità sul territorio delle Stazioni Carabinieri che in numerosi casi hanno recepito le segnalazioni dei cittadini.

L’attività, inizialmente protesa principalmente a sensibilizzare in ottica preventiva la cittadinanza, si è successivamente articolata in una necessaria azione repressiva, anche alla luce del progressivo aggravamento dell’emergenza sanitaria. Per tale motivo, i Carabinieri hanno intensificato l’azione sanzionatoria relativa al mancato e corretto utilizzo delle mascherine, in considerazione dei gravissimi rischi per la salute pubblica riconducibili a tali irresponsabili comportamenti.

Complessivamente l’Arma ha:

• sanzionato 25 persone per il mancato utilizzo dei D.P.I. (3 dei quali dipendenti di esercizi commerciali);

• controllato complessivamente 247 esercizi commerciali;

• sospeso temporaneamente l’attività di 14 esercizi commerciali;

• elevato sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.