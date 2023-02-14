A PATERNÒ ARRIVA IL PRIMO DEPURATORE DI ACQUA DESTINATO ALLE SCUOLE

Sarà presentato venerdì 17 Febbraio 2023 alle ore 9.00, presso l’aula magna dell’istituto dell’I.I.S. “Francesco Redi” di Paternó, Belpasso e Biancavilla il primo depuratore di acqua della città di Pa...

Sarà presentato venerdì 17 Febbraio 2023 alle ore 9.00, presso l’aula magna dell’istituto dell’I.I.S. “Francesco Redi” di Paternó, Belpasso e Biancavilla il primo depuratore di acqua della città di Paternò, destinato alle strutture scolastiche e istallato all’interno del plesso dell’istituto di via Lucania 1.

Si tratta di un impianto di depurazione con un sistema di iperfiltrazione, che attraverso un processo di osmosi è in grado di fornire agli utenti un’acqua priva di microarganismi. Il sistema sarà illustrato nel corso di una conferenza di presentazione da Sergio Upham, esperto del settore di Hydra.

Alla Conferenza interverranno il dirigente scolastico dott.ssa Giusi Morsellino, il Direttore dei Servizi generali e amministrativi- avv. Barbara Bagnato, il sindaco di Paternò dott. Antonino Naso, l’assessore alle politiche giovanili dott. Andrea Lo Faro.

“Da sempre il nostro istituto è vocato ai temi della sostenibilità – ha detto il DS dott.ssa Giusi Morsellino– nell’ottica della promozione di stili di vita salubri ma anche nel rispetto dell’ambiente che ci circonda”.

Per la DSGA Barbara Bagnato “si tratta di una scelta consapevole, al di là dei facili proclami, che ci consente di raggiungere una duplice finalità: più servizi per tutta la comunità scolastica ma anche la promozione della consapevolezza da parte dei nostri studenti che ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo”.