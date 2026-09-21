A19, auto in panne: forti rallentamenti tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia
Disagi alla circolazione in direzione Palermo: il veicolo è rimasto fermo nel tratto a doppio senso di circolazione
Forti rallentamenti lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, nel tratto compreso tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia.
A provocare i disagi è un’auto rimasta in panne mentre percorreva il tratto autostradale. La presenza del veicolo fermo sta creando difficoltà alla circolazione, anche a causa del doppio senso di circolazione presente in quel punto.
Traffico fortemente rallentato
Il traffico sta subendo forti rallentamenti, con numerosi automobilisti che hanno segnalato la situazione e richiesto l’intervento.
Sul posto la Polizia Stradale
Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per gestire la viabilità e consentire la rimozione del veicolo.
L’intervento è finalizzato a liberare la carreggiata e permettere alla circolazione di tornare progressivamente alla normalità.