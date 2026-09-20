Paternò, infermiera avvicinata da un uomo davanti all’auto: «Si è spogliato, ho avuto paura»”.

La segnalazione di un’infermiera dopo un episodio avvenuto in via Giovanni Verga. La donna chiede più attenzione e maggiori controlli nella zona.

Paternò – Un episodio inquietante viene segnalato da un’infermiera che lavora presso la Casa di Comunità di via Giovanni Verga.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il fatto sarebbe avvenuto ieri, venerdì 18 settembre, intorno alle 14:00, al termine del turno di lavoro.

L’infermiera riferisce di aver raggiunto la propria auto, parcheggiata nei pressi della scuola, quando sarebbe stata avvicinata da un uomo, descritto dalla stessa segnalante come straniero.

«Ha cercato di fermarmi e successivamente si è messo davanti alla mia macchina, iniziando a spogliarsi», racconta la donna.

Una situazione che le avrebbe provocato paura e forte disagio, soprattutto perché avvenuta mentre stava semplicemente tornando a casa dopo il lavoro.

«Queste situazioni non devono accadere. Non possiamo avere paura di andare a lavorare», sottolinea l’infermiera, auspicando una maggiore presenza e più controlli nella zona.

La segnalazione viene pubblicata con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla sicurezza dell’area e sulla necessità di verificare eventuali episodi analoghi.

Al momento non risultano ulteriori elementi che consentano di ricostruire con certezza quanto accaduto oltre al racconto della segnalante.