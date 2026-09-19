A18 e A20, rischio chiusura per problemi di sicurezza: ultimatum del Mit entro il 3 ottobre

SICILIA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita interventi urgenti sulle autostrade A18 e A20 e fissa al prossimo 3 ottobre il termine entro il quale dovranno essere avviate le opere di mitigazione del rischio.

La richiesta è contenuta in una comunicazione inviata al Consorzio per le Autostrade Siciliane e alla Regione Siciliana. Gli interventi si inseriscono in un più ampio programma di adeguamento strutturale e funzionale della rete autostradale, stimato complessivamente in circa 5,5 miliardi di euro da finanziare nell'arco di dieci anni.

Nel documento il Mit sottolinea inoltre la necessità che il Consorzio proceda a una riorganizzazione della propria struttura, garantendo adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per programmare, progettare e realizzare sia gli interventi immediati di mitigazione del rischio sia quelli definitivi.

Il passaggio più delicato riguarda le conseguenze di un eventuale mancato rispetto dei tempi previsti. Secondo quanto indicato dal Ministero, qualora gli interventi non venissero realizzati nei termini stabiliti potrebbero non sussistere adeguate condizioni di sicurezza per l'utilizzo delle autostrade, rendendo necessario valutare anche una totale interdizione al traffico delle infrastrutture.

Dalla Regione Siciliana arrivano però rassicurazioni. L'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha escluso la chiusura dei tratti autostradali, spiegando che sono già state reperite le risorse necessarie per finanziare gli interventi richiesti dal Ministero.

Secondo quanto dichiarato dall'assessore, il governo regionale ha individuato 32,5 milioni di euro attraverso i fondi residui del Programma operativo complementare, ai quali si aggiungono altri 2 milioni di euro messi a disposizione dall'assessorato regionale alle Infrastrutture per gli interventi di somma urgenza.

Aricò ha quindi assicurato che le autostrade Palermo-Messina e Messina-Catania, gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, non subiranno interdizioni al traffico.

Il tema del possibile blocco delle autostrade era stato sollevato anche dal deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, che aveva parlato di un concreto rischio di interdizione al traffico e chiesto maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali.

Adesso l'attenzione resta concentrata sulla scadenza del 3 ottobre, data entro la quale dovranno essere avviati gli interventi di mitigazione richiesti dal Ministero.