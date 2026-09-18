Ragalna, falsi carabinieri in azione: due anziani truffati in pochi minuti

RAGALNA. Nonostante la campagna informativa portata avanti, ci sono ancora persone, soprattutto anziani, che cadono nella truffa del finto carabiniere.

Ben due casi sono accaduti a Ragalna, coinvolgendo anziani del luogo. Il primo in via Rocca e il secondo in Vico Gelsomino.

In entrambi i casi i truffatori hanno agito con lo stesso sistema, riuscendo ad ingannare le loro vittime.

La truffa parte con una telefonata al numero fisso di casa e, spacciandosi per un appartenente all’Arma, viene detto che la vettura di famiglia, dei documenti o un parente è coinvolto in un reato, spesso una rapina, e che dei carabinieri devono venire a casa per controllare.

Spesso chiedono se chi risponde è solo in casa e se ci sono gioielli o soldi.

Con fare sicuro, vanno a casa di chi cade nella truffa con un falso tesserino e chiedono soldi o gioielli per risolvere la situazione senza conseguenze e subito.

Un sistema che mette paura alle vittime che, pur di salvare parenti o evitare problemi, danno denaro e monili a perfetti sconosciuti.

Nei due casi di Ragalna, la truffa è avvenuta a distanza di pochi minuti e probabilmente a mettere a segno i due colpi è stata la stessa banda.

Sono stati i parenti delle vittime, avvisati dopo, a capire la situazione e a chiamare i veri carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Non abbiamo idea di quanto abbiano fruttato le due truffe, ma di certo sono state fatte a danno di persone indifese.

SAITTA LUIGI