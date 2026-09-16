Palagonia, raggiunge l’ex nonostante il divieto e poi si nasconde dietro un bar: arrestato

Il 38enne è stato rintracciato sul retro di un bar e portato nel carcere di Caltagirone

I Carabinieri del Nucleo Operativo Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia, al termine di un intervento in coordinamento con la Centrale Operativa, hanno arrestato un 38enne del posto ritenuto responsabile del reato di “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Un equipaggio è intervenuto in tarda serata nei pressi di via Manzoni in seguito all’attivazione del 112, Numero Unico di Emergenza, al quale si è rivolta una donna per segnalare la presenza a casa del suo ex compagno, sottoposto al divieto di avvicinamento a meno di 1.000 metri da lei e dai luoghi abitualmente frequentati.

I militari, raggiunta l’abitazione della richiedente, l’hanno trovata in casa insieme ad un altro uomo il quale, inconsapevolmente, aveva dato un passaggio all’ex della donna. Quest’ultimo, dopo che lei aveva aperto la porta d’ingresso, avrebbe preteso che salisse in auto con loro per andare a Palagonia. Al diniego della donna, avrebbe iniziato a strattonarla. Lei, opponendo una ferma resistenza, era riuscita a barricarsi in casa e a contattare il 112.

Il dispositivo in dotazione alla persona offesa risultava allarmato ed emetteva il suono tipico di quando viene violato il limite dei 1.000 metri. Questo ha indotto gli operanti a ritenere che l’uomo fosse ancora nel raggio d’azione del dispositivo.

In stretta sinergia con la Centrale Operativa, i militari si sono quindi spostati nei pressi dell’ultima posizione rilevata, corrispondente ad una stazione di servizio e, a circa 100 metri, all’altezza di un bar, hanno udito un allarme provenire dai tavolini posti nelle pertinenze del locale.

L’attenta ispezione ha permesso di rintracciare, sul retro del bar, il 38enne che cercava di nascondersi sfruttando l’oscurità dovuta alla chiusura dell’esercizio commerciale.

L’uomo, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza valevole fino a condanna definitiva, ha disposto il suo accompagnamento presso la casa circondariale di Caltagirone.