Paternò, ex alunni della “Sant’Angela Merici” si ritrovano dopo 40 anni con la loro maestra

Un incontro carico di emozione per gli ex alunni dell’istituto “Sant’Angela Merici”. Dopo circa quarant’anni la classe si è ritrovata insieme alla storica insegnante Adalgisa Cancellieri.

Solo il cuore può raccontare davvero cosa si prova nel rivedere, dopo quasi quarant’anni, i compagni con i quali si sono condivisi cinque anni importanti della propria infanzia.

È quanto accaduto a Paternò, dove un gruppo di ex alunni dell’allora istituto parificato “Sant’Angela Merici” si è ritrovato per una serata speciale, fatta di ricordi, sorrisi ed emozioni.

Tutto ebbe inizio nell’anno scolastico 1981/1982, quando i bambini entrarono in prima elementare e la maestra Adalgisa Cancellieri era al suo primo incarico. Da allora trascorsero insieme cinque anni intensi, fino all’anno scolastico 1985/1986.

Da quel periodo molti di loro non erano più riusciti a ritrovarsi tutti insieme. Il tempo sembrava aver allontanato persone e ricordi, ma è bastato incontrarsi nuovamente perché quelle emozioni tornassero immediatamente a galla.

Alla serata ha partecipato anche la loro insegnante, la maestra Adalgisa, che per loro continua ancora oggi a considerarli i suoi “bambini”.

I racconti hanno riportato tutti indietro nel tempo: le marachelle, lo studio, i giochi, i balli, i costumi, i canti, le gite, i pellegrinaggi, le preghiere e quella spensieratezza tipica dell’infanzia.

L’istituto, gestito dalle Orsoline e situato nell’attuale Corso Sicilia a Paternò, era caratterizzato da disciplina e rigore, ma allo stesso tempo lasciava grande spazio alla creatività e all’espressione dei bambini.

Con il passare degli anni, gli ex alunni hanno compreso ancora di più quanto fossero stati importanti quell’ambiente, l’affetto delle famiglie e soprattutto la dedizione della loro insegnante, capace di accompagnarli in una fase fondamentale della crescita.

Particolarmente emozionante il momento dell’appello fatto dalla maestra Adalgisa. Anche alcuni ex compagni che non hanno potuto essere fisicamente presenti hanno partecipato alla serata attraverso un collegamento a distanza, condividendo comunque la gioia del momento.

Un incontro nato dalla volontà di ritrovarsi e trasformato in qualcosa di molto più profondo: la conferma che alcuni legami possono attraversare gli anni senza essere cancellati.

Il gruppo ha voluto ringraziare la maestra Adalgisa e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della serata.

E, alla fine, una promessa: ritrovarsi ancora.

Perché quarant’anni possono cambiare tante cose, ma non riescono necessariamente a cancellare l’affetto e i ricordi costruiti insieme durante l’infanzia.