Paternò, paura all’alba in via Napoli: incendio in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco

Le fiamme sarebbero partite dalla cucina, forse per un guasto al frigorifero

PATERNÒ – Incendio all’alba di oggi, martedì 15 settembre, in via Napoli, dove le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 5.20

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe avuto origine nella cucina e potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento di un frigorifero, probabilmente a causa di un cortocircuito.

Gli occupanti della casa, accortisi di quanto stava accadendo, sono riusciti ad uscire dall’abitazione e a mettersi in salvo, dando immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’immobile.

Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone presenti nell’abitazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine del rogo e verificare i danni provocati dalle fiamme.