Paternò, controlli in piazza Regina Margherita: sequestrato furgone senza assicurazione

Il mezzo, risultato privo di copertura assicurativa, è stato rimosso con il carro attrezzi e affidato a una ditta autorizzata.

Continuano i controlli nelle piazze centrali di Paternò, con particolare attenzione alla regolarità dei veicoli presenti nelle aree maggiormente frequentate della città.

Nel corso di un’attività di verifica svolta in piazza Regina Margherita, è stato individuato un furgone che, dagli accertamenti effettuati, è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

La mancanza dell’assicurazione ha fatto scattare i provvedimenti previsti dalla normativa: per il mezzo è stato disposto il sequestro amministrativo e si è proceduto alla sua rimozione.

Il furgone è stato caricato su un carro attrezzi e successivamente affidato a una ditta autorizzata, incaricata della custodia del veicolo secondo le procedure previste.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo finalizzate a contrastare le irregolarità e a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto nelle zone del centro cittadino dove maggiore è la presenza di cittadini e attività commerciali.

I controlli nelle piazze e nelle vie principali di Paternò proseguiranno anche nei prossimi giorni, con verifiche sulla documentazione dei veicoli e sulle condizioni necessarie per la loro regolare circolazione.