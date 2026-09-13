Paternò, addio a Salvatore Cavallaro: commerciante e amante della bici, martedì i funerali

Il 74enne, storico commerciante paternese e grande appassionato di ciclismo, era ricoverato da due settimane dopo il grave incidente del 31 agosto a Donnalucata.

Si è spento nella notte, all’età di 74 anni, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, Salvatore Cavallaro, paternese molto conosciuto, storico commerciante e grande appassionato di ciclismo.

Cavallaro era ricoverato da circa due settimane dopo il grave incidente avvenuto il 31 agosto a Donnalucata, dove era caduto dalla bicicletta riportando gravi traumi. Dopo giorni trascorsi in prognosi riservata, sono sopraggiunte complicazioni che non gli hanno lasciato scampo.

Particolarmente toccante il ricordo del figlio Alessandro Cavallaro, ex velocista azzurro e olimpionico a Sydney 2000, che sui social ha scritto: «Il mio eroe è tornato alla casa del Padre», ricordando il padre come un uomo di grande volontà, sacrificio, amore e spirito agonistico.

Nel suo messaggio Alessandro ha sottolineato come il padre abbia affrontato ogni sfida della vita con determinazione, senza mai tirarsi indietro, lasciando un segno profondo nella sua famiglia e nei nipoti.

La scomparsa di Salvatore Cavallaro lascia grande dolore a Paternò, dove era conosciuto e stimato.

I funerali saranno celebrati martedì 15 settembre 2026 nella chiesa di Santa Barbara a Paternò.

La redazione di 95047.it esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Cavallaro e a tutti i suoi cari.